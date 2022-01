Evra e l’addio allo United per la Juventus: “Una scelta di mia moglie”

Il retroscena svelato dal francese

MIA MOGLIE - "Mia moglie trovava difficile vivere a Manchester, ho preso una decisione che non era mia. Ma non rimpiango nulla", ha spiegato Evra. "Ho amato la Juve e quando abbiamo raggiunto la finale di Champions nel 2015 lo United non stava avendo buoni risultati. Mia moglie mi disse: 'Vedi? Avevo ragione a dirti di venire a Torino'. Le ho risposto: 'Anche se vincessi cinque volte la Champions con la Juve, non cambierebbe per nulla l'amore che ho per lo United'. E avrei persino fatto il giardiniere per finire lì la carriera, con tutto il rispetto per i giardinieri ovviamente...", ha concluso il francese.