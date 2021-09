Evra manda messaggio a CR7: “Non temere fratello, porto via le pecore da casa tua”

Simpatico come sempre l'ex calciatore dello United

L'ex calciatore del Manchester United Patrice Evra ha preso in giro l'attaccante dei Red Devils Cristiano Ronaldo. Ieri si è saputo che l'ex attaccante della Juventus insieme alla sua famiglia ha cambiato il luogo di residenza a causa del belato delle pecore al mattino. "Non preoccuparti, fratello, porterò via le mie pecore da casa tua", ha scritto Evra su Instagram e ha pubblicato un video in cui sta navigando con le pecore su una barca,