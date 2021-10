Evra racconta Allegri: “Ha più fiuto di Ferguson. Errore mandarlo via”

Parla l'ex terzino anche dei bianconeri

ERRORE - "Come ho detto ad Agnelli, Allegri non sarebbe mai dovuto andar via nel 2019", ha detto Evra senza giri di parole. "Per la passione e l’amore che nutre per la Juve, nonostante l’odio iniziale di molti tifosi. Allegri è un vero ‘gobbo’. Poi certo, tornare non è mai facile. Gli ho detto: ‘Devi riadattarti anche tu, soprattutto ai giocatori più giovani. Non essere troppo duro con loro'".