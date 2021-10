Evra: “Sono stufo che diano il Pallone d’Oro a Messi. Dovrebbe vincerlo…”

L'ex calciatore ha detto la sua sull'assegnazione del trofeo di France Football

Redazione ITASportPress

Ancora circa un mese per scoprire chi sarà il vincitore del Pallone d'Oro 2021, l'ambito premio assegnato da France Football al miglior calciatore della stagione. Mai come quest'anno la corsa al successo è davvero combattuta. Le prime indiscrezioni parlano di Lionel Messi vicino alla conquista del suo settimo trofeo. Una vittoria che non piacerebbe a Patrice Evra, ex difensore del Manchester United e della Nazionale francese, che si è lasciato andare ad un commento piuttosto decisivo sull'argomento.

In un'intervista con ESPN, Evra è stato diretto affermando: "Secondo me, il Pallone d'Oro deve andare a Jorginho o Kanté. Sono stufo, davvero stanco che lo diano a Leo Messi", ha detto l'ex terzino. "Cosa diranno per giustificare l'assegnazione a Messi? Che ha vinto la Copa America? Sì, ok ba bene. Ma dimmi cosa ha fatto tutto l'anno con il Barcelona...".

Insomma, per il francese le vittorie della Champions League e della Supercoppa con il Chelsea, oltre al titolo di campione d'Europa - nel caso di Jorginho -, sono motivazioni ben più valide per non assegnare il Pallone d'Oro a Messi.