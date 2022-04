Evra: “Vendevo droga e chiedevo l’elemosina. Il calcio mi ha salvato”

Il racconto dell'ex terzino

Che il passato di Patrice Evra non fosse stato tutto rose e fiori era noto. Ma che l'ex campione francese avesse vissuto un periodo davvero buio da molto giovane, ancora era un segreto o quasi. Protagonista di un episodio di BBCFreeze The Fear, l'ex giocatore con un passato anche nella Juventus ha rivelato come non se la passasse bene all'età di 13 anni e di essersi trovato a fare i conti con situazioni molto pericolose.