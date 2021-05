Ex arbitro Tagliavento: “Manette di Mourinho? Non si è mai scusato”

L'ex direttore di gara e il celebre gesto dello Special One

L'ex arbitro internazionale Paolo Tagliavento è stato intervistato da Il Messaggero tornando a parlare di uno dei celebri gesti che José Mourinho, allora allenatore dell'Inter e oggi neo-allenatore della Roma, fece nella sua passata esperienza in Italia. In modo particolare di quelle "manette" che lo Special One mostrò nei suoi confronti. "Sinceramente durante la partita non me ne accorsi. Non guardavo verso le panchine", ha dichiarato l'ex direttore di gara. "Mi fu riferito solamente dopo, ma pur restandoci male non me la presi perché le decisioni arbitrali erano state tutte corrette".