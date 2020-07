Ex Fiorentina, Paulo Sousa lascia il Bordeaux: possibile ritorno in Italia

L’ex allenatore della Fiorentina, Paulo Sousa, ha lasciato il Bordeaux. Il tecnico portoghese ha abbandonato la panchina dopo alcuni dissidi con la Società, soprattutto per quel che riguarda il progetto impostato dalla dirigenza.

LE CAUSE DEL DIVORZIO

L’allenatore lascia il club francese dopo alcuni malintesi con la dirigenza. Stando a quanto riporta RMC Sport il tecnico non era più in sintonia col progetto della Società, e dopo aver comunicato ieri ai suoi giocatori che avrebbe lasciato le redini della panchina, oggi il suo addio è diventato di dominio pubblico. Adesso per lui si aprono varie strade, non per ultima l’ipotesi che lo vedrebbe nuovo allenatore del Benfica al posto di Bruno Lage, che si è dimesso dalla propria carica. Per l’allenatore ex Fiorentina, però, si aprono le strade anche dell’Italia.

RITORNO DI FIAMMA

Gasperini ad oggi non è in discussione. I suoi risultati sono sotto gli occhi di tutti ed è difficile immaginare che il tecnico possa lasciare a breve Bergamo. Ma le sirene del mercato possono indebolire ogni singola certezza, persino quelle che nutre il Gasp nei confronti della sua permanenza in nerazzurro. Se l’allenatore dovesse confermare quanto visto finora, non è da escludersi che un top club possa bussare alle porte del suo ufficio per proporgli un progetto ambizioso o di ricostruzione, con un contratto molto più ricco di quello che gli può garantire fin qui l’Atalanta. Se così dovesse essere, secondo quanto trapela da fonti vicine all’allenatore portoghese, Paulo Sousa potrebbe essere il sostituto ideale di Gasperini per la panchina dell’Atalanta. L’allenatore portoghese pare che abbia avuto un semplice pourparler con la dirigenza atalantina, che si sta guardando intorno nel caso il proprio allenatore dovesse decidere di prendere una strada diversa. Non sono da escludersi bruschi cambi di scena o repentini ripensamenti, in un’estate caratterizzata dal campionato e dalle trattative lampo.