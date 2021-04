Ex Juventus Mokulu squalificato per un anno: la decisione

La conferma dal Ravenna, suo attuale club

Benjamin Mokulu è stato squalificato per un anno per doping. Lo ha deciso la Procura Nazionale Antidoping e il Ravenna, suo attuale club, ha accettato la pena.

Ad annunciare la notizia relativa all'ex Juventus Under23 è la stessa società ora in Serie C che sul proprio sito ufficiale ha emesso nelle scorse ore un comunicato: "Il Ravenna comunica che in seguito all'accettazione della proposta formulata dalla Procura Nazionale Antidoping, da parte del calciatore Benjamin Mokulu, lo stesso è stato squalificato per un anno. La decorrenza della sanzione - si legge nella nota - è stata stabilita alla data del prelievo che aveva riscontrato la presenza della sostanza dopante (18 febbraio 2021) e terminerà il 17 febbraio 2022".