Ex portiere Shilton contro pubblicità su gioco d’azzardo: “Crouch e Mourinho non dovrebbero prendervi parte”

Parla l'ex storico portiere inglese

L'ex portiere dell'Inghilterra ha avuto una dipendenza dal gioco d'azzardo e ha ammesso di aver "perso milioni" nelle scommesse. Da qui, la necessità di mettere in guardia tutti con il suo libro intitolato "Saved: Overcoming A 45 year Gambling Addiction" scritto in collaborazione con sua moglie. Inoltre, la leggenda inglese ha voluto mettere l'accento su come alcuni membri del mondo del pallone stiano incoraggiando un qualcosa che potrebbe essere dannoso per le persone. In tal senso Shilton ha citato le pubblicità di scommesse a cui prendono parte José Mourinho e Peter Crouch.

SBAGLIATO - "Quelle pubblicità stanno incoraggiando le persone a giocare d'azzardo. Una cosa è certa, né Jose Mourinho né Peter Crouch avrebbero fatto quelle pubblicità se avessero conosciuto qualcuno che ne dipendeva o un giocatore d'azzardo cronico. Ho scritto un libro per cercare di mostrare agli altri che sono dipendenti da questo che c'è una via d'uscita, ma anche per cercare di evidenziare il problema. Ho incontrato Boris Johnson agli Europei in estate e la mia speranza è che lui e sua moglie Carrie leggano la lettera e il libro per vedere l'impatto che può avere", ha detto Shilton. "Questa è una grande opportunità per il governo di fare la differenza. I giocatori che indossano magliette con la pubblicità del gioco d'azzardo normalizzano le scommesse per i giovani. Cose come annunci pop-up e scommesse gratuite attirano i giovani in una vita di gioco d'azzardo".