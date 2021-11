FA Trophy, manca la luce allo stadio: ci pensa Turnbull, calciatore e… elettricista

Succede anche questo in terra inglese per una sfida speciale di FA Trophy

Durante il match di FA Trophy, competizione inglese per squadre semiprofessionistiche, disputato sabato scorso tra Marine AFC e Dunston, ecco un blackout della luce con i riflettori dello stadio che si sono spenti all’improvviso. Per fortuna, però, a risolvere il problema ci ha pensato un elettricista molto speciale, tale Phil Turnbull che per l'occasione... era in campo a giocare.