Fabian Ruiz infortunato col Psg: Mondiale a rischio

Guaio per il centrocampista spagnolo la cui presenza a Qatar 2022 potrebbe essere in dubbio.

Si potrebbe dire "ansia mondiale". Ed è proprio il caso di Fabian Ruiz e della sua situazione. Il calciatore spagnolo si è infortunato col Psg e potrebbe aver messo a serio rischio la sua partecipazione, per altro già in dubbio, al prossimo torneo invernale di Qatar 2022.

Il centrocampista spagnolo si è fermato durante il match contro la Juventus nell'ultimo turno di Champions League per un problema di natura muscolare. Un guaio che potrebbe costare all'ex Napoli circa due settimane di stop. Per Fabian Ruiz quasi certa l'assenza nelle ultime due partite di Ligue 1 prima della sosta, domenica 6 novembre a Lorient e sette giorni più tardi al Parco dei Principi contro l’Auxerre.

2022 per lui concluso almeno col club ma un forte rischio: quello di non esserci neppure per il Mondiale con la Spagna. Infatti, il calciatore rischia di essere tagliato fuori dalla lista dei convocati di Luis Enrique. Staremo a vedere cosa accadrà.