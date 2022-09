Fabian Ruiz: “Non potevo dire no al Psg. Addio Napoli ottima scelta per tutti”

Fabian Ruiz , intervistato da El Pais, ha commentato la scelta di passare al Paris Saint-Germain questa estate e il conseguente addio al Napoli . Lo spagnolo ha ammesso che tale decisione sia stata la migliore per sé ma anche per tutte le parti coinvolte.

"Una volta arrivata l’offerta, che tutti credevamo fosse buona, non si poteva dire di no ad un club come il Psg", ha raccontato Fabian Ruiz. "Mi era rimasto un anno di contratto, e sia io che il Napoli avevamo interesse a trovare un’altra sistemazione. Penso sia stata un’ottima scelta".