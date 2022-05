Fabio Cannavaro verso l’Espanyol: conferme dalla Spagna

Novità sul futuro dell'ex difensore italiano

Fabio Cannavaro potrebbe fare il suo ritorno in una panchina di club. Il campione del mondo con l'Italia nel 2006 è reduce dall'ultima esperienza in Cina col Guangzhou . Per l'ex difensore potrebbe essere la sua prima panchina in Europa: da diversi tempi Cannavaro è stato accostato all' Espanyol e in queste ore sono arrivate delle conferme direttamente dalla Spagna.

Secondo quanto riporta AS, il tecnico italiano si sarebbe recato ieri a Barcellona per incontrare la dirigenza dell’Espanyol, alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Vicente Moreno a due giornate dalla fine del campionato. Cannavaro è in pole per la panchina del club catalano. Allenare in Europa è il suo grande obiettivo, in attesa di allenare anche in Italia. Nelle 126 panchine col Guangzhou ha collezionato 126 panchine conquistando un campionato cinese nel 2018-2019 e una Supercoppa nella stagione 2017-2018.