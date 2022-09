Fabregas: “A Como anche per imparare a fare l’allenatore. Magari al Barcellona…”

Parla il calciatore neo arrivato tra campo e futuro...

Redazione ITASportPress

Intervista a RAC1per Cesc Fabregas, centrocampista del Como. Il giocatore, che vanta grandi esperienza in Europa con le maglie dei maggiori top club, ha parlato della sua scelta di trasferirsi in Italia e in Serie B. Una decisione fatta per il presente ma anche per il futuro.

COMO - Sulla decisione di firmare con il Como, Cesc Fabregas ha spiegato: "Oltre ad un grande progetto, mi hanno offerto quote nel club e mi hanno aiutato a prepararmi per fare l'allenatore". Ma non solo: "Inoltre mi trovo in una città spettacolare”.

FUTURO - Un passaggio anche in chiave futura che fa seguito a quanto detto in precedenza: "Se sogno di fare l'allenatore e magari farlo al Barcellona? Non si può negare che quando giochi in una squadra come il Barcellona, sogni un giorno di allenarla. Per farlo, però, devi lavorare sodo e migliorare per essere pronto ad una grande sfida".