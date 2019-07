Fabregas: “Griezmann al Barcellona una sorpresa. Hazard al Real Madrid? Perfetto perché…”

“Ho scelto il Monaco per avere ‘pace mentale'”, così Cesc Fabregas spiega il perché del suo trasferimento in Francia nel club del Principato. Il centrocampista spagnolo ex Chelsea è stato intervistato da AS. Data la sua lunga carriera in Spagna, al classe è stato chiesto di dare un giudizio alle recenti trattative di Barcellona e Real Madrid con i grandi colpi Griezmann e Hazard.

Fabregas ha detto la sua ma si è soffermato anche sul suo passaggio in Ligue 1 motivando la sua scelta.

LIGA – “Hazard al Real Madrid? Conosco bene Hazard, è un giocatore incredibile, che fa la differenza. È un giocatore che è fatto per giocare al Real Madrid perché ha bisogno di molto spazio per correre, avere la palla tra i piedi, gli piace muoversi in campo. Il Barcellona, ad esempio, è una squadra più di posizione, dove ognuno deve essere al suo posto per permettere la circolazione del pallone, ma a lui piace andare a prendersi la palla, per avere la libertà, questo il Real Madrid può darglielo molto più del Barcellona”. E a proposito dei blaugrana, suo ex club: “Griezmann? Una sorpresa. Ha firmato un contratto importante con l’Atletico Madrid l’anno scorso e sembrava intenzionato a fare qualcosa di importante lì. Ma il calcio cambia molto. Il suo arrivo rende il Barcellona più grande, perché è un giocatore molto bravo e contribuirà molto all’attacco”.

PERSONALE – Spazio poi anche alla sua carriera e la sua decisione di andare al Monaco: “Il mio futuro? Sinceramente non guardo oltre il Monaco. Volevo ottenere un lungo contratto, perché alla mia età era importante. Avevo offerte dal Chelsea, dall’Italia, da un’altra squadra della Francia… ma quando hai 32 anni, di solito ti offrono solo un anno e loro, invece, mi hanno offerto tre anni qui. Ho avuto una lunga carriera e voglio avere ‘la pace mentale’ adesso e sapere che ho quel contratto mi aiuta. Sono in una città incredibile e in un campionato competitivo”.