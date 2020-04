Fabregas non ha dubbi: “I migliori allenatori mai avuti? Wenger e… Mourinho”

Arsene Wenger e José Mourinho: sono loro i due allenatori ritenuti migliori mai avuti in carriera da Cesc Fabregas. Lo ha rivelato lo stesso centrocampista attualmente in forza al club del Principato di Monaco nel corso di una diretta Instagram.

Nella sua lunga carriera da professionista, lo spagnolo classe 1987 ha avuto modo di conoscere diversi allenatori tra cui anche Pep Guardiola, ma curiosamente ha scelto i manager avuti ai tempi di Arsenal e Chelsea dando vita al curioso derby londinese: “Ho avuto sicuramente i migliori allenatori del mondo. Non saprei bene chi scegliere”, ha detto Fabregas. “Ma se proprio devo fare due nomi, beh, dico Arsene Wenger e José Mourinho”.

Nel corso della sua carriera in Premier League, Fabregas ha vinto tanto totalizzando 306 presenze con la maglia Gunners e 198 con quella blues. Ma le vittorie maggiori sono arrivate con il Barcellona dal 2011. Con i catalani ha disputato 151 partite vincendo sei trofei in tre stagioni. Nonostante questo, la sua fede resta per la Premier League…