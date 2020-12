Fabregas: “Pirlo un genio, Sarri troppo rigido e… superstizioso. Mourinho e Guardiola identici perché…”

Interessante intervista rilasciata da Cesc Fabregas ai microfoni di Tuttosport. Il centrocampista ora al Monaco ha parlato anche delle vicende calde del calcio italiano soffermandosi in modo particolare sulle possibilità avute in passato di giocare in Serie A e non solo.

Fabregas: Sarri, Juventus e tanto altro

Parte subito su alcune vecchie conoscenze del mondo Juventus Fabregas: “Morata? Negli ultimi anni gli è mancata un po’ di regolarità, ne abbiamo parlato spesso quando eravamo compagni nel Chelsea. Adesso l’ha ritrovata: merito della Juve e della famiglia, che in Italia si trova molto bene. De Ligt? Mi piace tanto, possiede una grandissima personalità. Può diventare un numero uno, come Sergio Ramos. E ancora sulla Juventus: “Pirlo? Non sono stupito che sia in panchina, anche perché la vita è fatta di opportunità che vanno colte. Guardiola, Zidane e Arteta hanno fatto molto bene pur non avendo alle spalle una gavetta. Pirlo è stato un genio in campo e i giocatori con queste caratteristiche diventano grandi allenatori. Senza contare che è stato allenato da top tecnici come Ancelotti, Lippi, Conte… Non ho dubbi: Pirlo diventerà un grandissimo allenatore”.

Da l’allenatore attuale, a quello passato: Sarri. “Al Chelsea voleva puntare su Jorginho che aveva avuto al Napoli. A quel punto sono andato via io. Sarri è un buon allenatore ed è una persona di cuore. Però ha convinzioni molto forti a livello tattico, è superstizioso ed è molto difficile fargli cambiare idea. Ci fissava gli allenamenti sempre alle 3 del pomeriggio e per chi aveva famiglia voleva dire che non vedevamo mai i nostri figli. Diceva che dovevamo allenarci alle 15 perché una studiosa di Pisa aveva provato scientificamente che quello è l’orario migliore per il corpo”.

Un pensiero anche sul calcio estero: “Mourinho e Guardiola? Tutti dicono che sono opposti. Io credo di no. Come allenatori e modo di vivere il calcio sono identici: sono maniacali. E soprattutto vincenti. Mou e Pep hanno segnato un’epoca, e adesso si è aggiunto anche Klopp. In generale, se penso ai migliori allenatori degli ultimi venti anni, assieme a loro metto anche Wenger, Ferguson, Lippi e Ancelotti”.

Infine, una conclusione su Messi: “Se andrà via dal Barcellona? È casa sua, è la sua squadra da quando è piccolo. Sono scelte molto personali, non mi intrometto. Messi non ha proprio la percezione di essere un Dio del calcio, è un ragazzo molto umile, solare. Ama vivere come le persone normali tanto che, pur essendo una star, vorrebbe muoversi senza gli uomini della sicurezza. Ha anche un gran cuore, è sempre pronto ad aiutare i bambini malati e le persone più povere”.