Fabregas rivela: “Nel 2009 Xabi Alonso mi pregava di portarlo all’Arsenal…”

Intervenuto in diretta al podcast Arseblog, il centrocampista del Monaco, Cesc Fabregas, ha racconto come nell’estate 2009, ebbe a che fare con un vero e proprio assillo di nome… Xabi Alonso. All’epoca il calciatore faceva parte del Liverpool salvo poi trasferirsi al Real Madrid.

RETROSCENA – “Sono stato al telefono con Xabi Alonso per tutta l’estate 2009”, ha raccontato Fabregas. “Stava letteralmente morendo dalla voglia di venire e vestire la maglia Gunners. Stava chiedendo a tutti di andare all’Arsenal. Voleva davvero venire e personalmente ho fatto del mio meglio. Ho parlato con chiunque dovessi parlare, ho espresso la mia opinione e ho pensato sarebbe stato una grande acquisto per noi”.

ADDIO – Spazio poi al racconto sulla sua carriera all’Arsenal ed in particolare al suo addio: “Il mio addio? Se non fosse stato per l’atteggiamento di alcuni colleghi, specialmente negli ultimi due anni, sarei rimasto, ma mi sono reso conto che solo Robin van Persie e Samir Nasri erano al mio livello in termini mentali e tecnici. Non è arroganza, è stato quello che ho provato”.