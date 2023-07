Fabregas si ritira, il saluto di Messi: “Sei un crack. Il meglio per prossima avventura”

Cesc Fabregas ha annunciato ufficialmente il ritiro dal calcio giocato. "Con grande tristezza è arrivato il momento di appendere le scarpe al chiodo". Ha iniziato in questo modo lo spagnolo nel comunicato con cui ha informato tutti della sua decisione.

Dopo anni di successi, l'ormai ex centrocampista ha deciso di smettere e di cambiare veste. Fabregas, infatti, diventerà allenatore. "Ma non sono triste, perché sto per incominciare un nuovo percorso: allenare la squadra B e Primavera del Como 1907", le sue parole.