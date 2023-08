Fabregas: “Sogno di allenare in Premier League un giorno…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sports , Cesc Fabregas ha parlato delle sensazioni che vive da allenatore e degli obiettivi che si è posto in questa nuova mansione. L'allenatore del Como Under 19 vive di grandi ambizioni, ma rimane con i piedi piantati per terra e si pone traguardi: "Il mio sogno è quello di andare ad allenare in Premier League - ha dichiarato l'ex centrocampista -. Se sarò capace di farlo lo dirà il tempo, ma io credo molto nella mia metodologia e ogni giorno imparo qualcosa di nuovo. Come tutto, le aspettative ci sono ma bisogna saperle gestire. Devo dire però che da allenatore mi sono ritrovato, perché negli ultimi anni della mia carriera avevo cominciato a perdere motivazione. Dunque è stato un buon passo".

Perché ora Fabregas non vive tutto con pressione come quando era un calciatore. Vuole godersi il viaggio, non solo la destinazione. Parte dal Como, club in cui ha appeso gli scarpini al chiodo, e spera di arrivare in alto anche nella sua carriera da allenatore. "Voglio godermi il viaggio, godermi il momento. Ci sono fasi per tutto e io sono nelle prime fasi, quelle in cui sto imparando. So di essere molto giovane, ma so cosa voglio fare".