Fabregas: “Vorrei avere la velocità di Henry, le qualità di Messi e il cuore di Puyol o Terry…”

Curiosa ed interessante intervista rilasciata da Cesc Fabregas, attuale centrocampista del Monaco, ai microfoni di Goal. L’esperto calciatore spagnolo ha parlato di quello che, per lui, è prototipo di calciatore perfetto. In tal senso ha descritto le doti che vorrebbe avere da alcuni giocatori conosciuti nel corso della sua lunga e importante carriera.

A tutto Fabregas

“Se dovessi scegliere il calciatore perfetto tra tutti i giocatori con cui ho giocato, beh, non ho davvero dubbi. Sceglierei un solo giocatore: Lionel Messi. Lui è il calciatore perfetto non devo andare così lontano per cercarlo”, ha detto Fabregas che poi ha descritto quali qualità vorrebbe avere da altri grandi del calcio: “Mi piacerebbe avere la velocità di Thierry Henry, la qualità e l’intelligenza di Messi, il cuore di Carles Puyol o di John Terry. L’ultimo passaggio, non credo che lo cambierei per quello di nessuno, mi terrei il mio ad essere onesto!. In ogni caso sono questi i calciatori che mi piace guardare e sono grato a Dio per avere avuto l’opportunità di giocare con il meglio di questo sport per molti anni”.

Un pensiero poi sulla Ligue 1 e sulla sua scelta di passare in Francia al Monaco: “Devo dire la verità la mia scelta è dipesa molto da ciò che mi ha detto David Luiz. Lui ha giocato al Psg per tre stagioni e mi ha detto che il campionato mi sarebbe piaciuto. Credo che negli ultimi anni la Ligue 1 sia migliorata parecchio, anche a livello tattico non solo tecnico. Devo dire che è stato molto interessante vedere come sono cambiate le cose. Nuovi allenatori giovani, ragazzi di talento. Il livello si è alzato notevolmente”.