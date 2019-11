Falcao punge la Juve: “Che scandalo il gol di Turone! Con il Var…”

Certe rivalità sono destinate a non essere mai dimenticate. La sfida scudetto tra Juventus e Roma ha infiammato la Serie A nella prima metà degli Anni ’80. Paulo Roberto Falcao ha rievocato quei duelli ai microfoni di TuttoMercatoWeb. Queste le sue parole: “Lo scudetto era già della Roma al mio primo anno, ci fu uno scandalo. Non so con il Var cosa sarebbe successo. Sono stati anni belli, che hanno cambiato la storia della Roma e dei tifosi. Da allora hanno chiesto di più alla squadra, perché la Roma non può avere una tifoseria che non sia critica. Così si migliora. Abbiamo fatto in modo che il tifoso della Roma fosse sempre più importante”. Una stoccata che riaccende vecchie ruggini.