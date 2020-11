Falcinelli doppietta da sogno, braveheart Kean e pari nel “derby” cinese: il weekend degli italiani all’estero

C’è chi ha deciso di cercare la gloria all’estero, chi, invece, è praticamente stato obbligato a salutare l’Italia per scelte non dipese da lui. Adesso, sono molti i giocatori italiani impegnati in ogni parte del mondo. Dalla Francia, alla Germania, passando per la Turchia e la lontana Cina. Non tutti, però, riescono sempre ad essere protagonisti. Questo weekend, ed in generale la settimana di calcio, ha visto risplendere alcune vecchie conoscenze dei campionati nostrani.

Andiamoli a scoprire…