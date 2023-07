Falcone passa al Lecce e saluta la Sampdoria: “Per sempre la mia seconda famiglia”

SALUTO - "È stato un viaggio lunghissimo durato 13 anni, Genova e la Samp faranno per sempre parte della mia vita, ma come in ogni bella storia c è anche un finale ed ora è arrivato il momento di salutarci definitivamente", ha esordito Falcone. "Ringrazio tutti i miei compagni che mi hanno accompagnato in questo viaggio e tutto lo staff sanitario,i magazzinieri e tutte le persone che lavorano in silenzio ma sono parte importante della Samp, ringrazio la società che mi ha preso che ero un bambino e che lascio che sono un uomo. Rimarrai sempre la mia seconda famiglia. E infine ringrazio i tifosi (unici!) grazie per avermi voluto bene. Auguro alla società di riportare la Samp dove merita di stare e glielo auguro di farlo il prima possibile. Per sempre forza Doria".