Fan di Cristiano Ronaldo vuole il suo taglio di capelli: il padre ‘sbaglia’ e il piccolo diventa come… il Fenomeno

Maglia del Chelsea indossata, ma una fede indiscutibile per di Cristiano Ronaldo tanto da volerne il taglio uguale. Ecco questo piccolo tifoso chiedere al padre di tagliargli i capelli come il proprio idolo: foto mostrata e CR7 nello schermo. Nessun dubbio apparente.

Il padre si mette all’opera ma… qualcosa non va come previsto. Il piccolo, infatti, corre a specchiarsi e… “No no… ma cosa?!”, esclama il giovane. Il padre gli ha fatto il taglio di un altro Ronaldo, il Fenomeno… L’acconciatura, poi, è davvero particolare perché è quella usata dal brasiliano nel Mondiale del 2002: completamente rasato con una piccola ciocca davanti più lunga. Non certo il taglio che il ragazzo aveva chiesto per le risate continue di suo padre…