Fantacalcio, perde al Fantasy Football e paga penitenza: tifoso inglese in piedi come una statua per un giorno

Il Fantacalcio è un hobby piuttosto diffuso ormai, sia in Italia che all’estero. E spesso, chi non vince è costretto a pagare…in ogni modo possibile.

Curioso il caso di questo tifoso inglese che, arrivato ultimo nella sua lega di Fantasy Football, il fantacalcio inglese della Premier League, è stato obbligato a pagare una penitenza piuttosto unica.

Come una statua per ore…

Le immagini condivise sui social da Sportsman, più precisamente su Twitter, mostrano come questo sfortunato fantallenatore sia stato costretto dagli amici a vestirsi e truccarsi come una statua. Da quanto si apprende il giovane è arrivato ultimo in una lega di 12 persone ed è stato obbligato a rimanere per ore in piedi per le vie di Londra.

“L’ha presa bene e si è divertito anche lui”, avrebbero detto i suoi amici. Sicuramente ha destato molta curiosità e ha provocato qualche risata ai passanti. Chissà che qualcuno in Italia non voglia replicare quanto fatto da questi inglesi…