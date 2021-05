Fatih Terim sbarca su Netflix: pronto documentario sulla sua vita

Novità sul mister turco

Fatih Terim sbarca su Netflix. L'Imperatore, questo il suo soprannome in Turchia e non solo, attuale allenatore del Galatasaray , sbarca sulla piattaforma streaming che gli dedicherà un documentario che dovrà raccontare tutti i suoi segreti, da uomo e da mister.

Ad annunciarlo è stato la stessa piattaforma che su Twitter ha annunciato che verrà girato e prodotto un documentario sulla vita del tecnico. Con un passato anche in Italia, tra Fiorentina e Milan, Terim è il tecnico più vincente della storia turca, capace di ottenere il primo titolo internazionale della storia della Turchia, vincendo la Coppa Uefa 1999-2000 alla guida proprio del Galatasaray.

Nelle scorse ore, invece, in Turchia si è celebrato un altro successo, quello del Besiktas che si è aggiudicato il titolo della Super Lig battendo tutte le antagoniste, compresa la squadra di Terim, per la differenza reti che la vede in vantaggio di un gol.