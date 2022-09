Favola Mazzocchi: dalla Serie D alla Nazionale

Una serata indimenticabile quella di ieri a Budapest per Pasquale Mazzocchi, 51° esordiente della gestione Mancini e primo calciatore della Salernitana a giocare in Nazionale. Il calciatore è partito dalla Serie D col Parma per arrivare in Serie A con il club campano e ieri sera il coronamento di un sogno con il debutto in maglia azzurra. “È stato magnifico, ho sperato fino all'ultimo di entrare. Avevo una voglia incredibile di esordire e sono contento della vittoria. L'ambizione resta alta e questo non è un punto d'arrivo. Questa maglia bisogna meritarsela, la farò vedere ai miei figli in futuro”. Il pensiero va poi ai genitori, che si erano commossi al momento della convocazione: “Hanno festeggiato tanto. Ho fatto fatica ad intraprendere la strada del calcio, sono felice" ha detto Mazzocchi.