Fc Messina, arriva l’ex Catania Pablo Ledesma

Nuova esperienza in Sicilia per Pablo Ledesma calciatore argentino arrivato a Catania nel 2008 negli anni della Serie A. Il colpo di mercato è del sodalizio peloritano Fc Messina. Pablo Ledesma, infatti, guiderà la mediana del club siciliano. La trattativa è stata condotta a distanza a causa delle limitazioni imposte dal periodo Covid ed è durata oltre 20 giorni. L’accordo, infine, è arrivato alla tre di notte di ieri. E così il 36enne argentino che ha vestito le maglie di Boca Juniors e Catania, approda sullo stretto e sarà un rinforzo per la squadra messinese. Nell’estate del 2008 il Catania decide di puntare forte su di lui per una cifra vicina ai due milioni di euro. In Sicilia fino al 2012, saranno settantacinque i gettoni in rossazzurro, dove timbrerà il cartellino per quattro volte. Rientra in patria nel 2012 ancora in maglia Boca, per accumulare 59 presenze in due stagioni, condite da tre gol. Successivamente vestirà per tre anni la maglia del Colón fino al 2018, ed in rossonero metterà a referto 7 reti e 79 presenze. Dieci gettoni ed una rete nel Patronato nel 2018-2019 e 20 presenze nell’ultima stagione disputata nella seconda serie argentina con l’Alvarado. In una nota stampa l’Fc Messina scrive: “Il club dà il proprio benvenuto a Pablo Ledesma, orgoglioso di aver portato a Messina un calciatore del suo calibro, assolutamente convinto di sposare l’ambizioso progetto giallorosso”.