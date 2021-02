Felipe Melo: “Credo sia valsa la pena lasciare Inter ed Europa per ricominciare al Palmeiras…”

Il trionfo in Copa Libertadores con il Palmeiras vale tanto per Felipe Melo che parlando ai canali ufficiali del club, ha ammesso come sente di aver fatto la scelta giusta a dire addio al calcio europeo e all’Inter, sua ultima esperienza nel continente, per ripartire dal Brasile.

Felipe Melo: “Addio all’Inter e all’Europa scelta giusta per la mia vita”

“Credo sia valsa la pena aver lasciato una vita di successo in Europa, un club come l’Inter, e ricominciare da zero in Brasile in un grande club come il Palmeiras”, ha esordito Felipe Melo. “È stata una delle decisioni più giuste nella mia vita. Abbiamo ancora molto da sognare, da fare. E alla fine di tutto guarderò indietro e dirò che ne è valsa davvero la pena, grazie a Dio”.

E ancora sulla sua carriera: “Ho 37 anni e molte persone che sono state presenti nella mia vita mi hanno dato una pacca sulla spalla e hanno provato di tutto per porre fine ai miei sogni. Coloro che mi dicevano la verità, invece, sono quelli che ancora oggi sono al mio fianco. Gli stessi che piangevano con me, ora piangono ma di gioia per le vittorie. Sono grato di essere il capitano di questa squadra e di avere un ruolo importante dentro e fuori dal campo”.