Felipe Melo: “Ibrahimovic cercò di portarmi con lui al Milan e al PSG”

Un vero e proprio mastino a centrocampo: così è sempre stato presentato e considerato Felipe Melo. Il centrocampista brasiliano si è fatto apprezzare per la generosità offerta in campo, ma non sono mancati gli eccessi e i colpi di testa. In un episodio la vittima della sua furia fu Zlatan Ibrahimovic. Lo ha rivelato lo stesso Felipe Melo in un’intervista al canale YouTube “Allianz Parque”: “In un Inter-Fiorentina, quando giocavamo ancora entrambi in Italia, gli feci un brutto fallo pur essendo già ammonito. Zlatan urlava che dovevo essere espulso. Poi ha iniziato a chiamarmi ‘animale’. Ogni volta che ci siamo trovati, mi ha chiamato così”.

MERCATO – Tuttavia Ibrahimovic non nascose di avere un debole per il modo di giocare di Felipe Melo. Lo ha svelato il centrocampista del Palmeiras: “Mi ha chiamato quando era al Milan e poi quando si era trasferito al PSG. Avevo quasi chiuso l’operazione, ma poi alla fine sono andato al Galatasaray. Poi ci siamo visti a Miami, abbiamo parlato. Non siamo amici, ma ha affetto per me. Gli ho chiesto di venire al Palmeiras ma sto ancora aspettando una risposta”.