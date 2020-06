Felipe Melo: “Il fallaccio su Robben ha rotto mio accordo col Real Madrid”

Nel corso dell’interessante intervista rilasciata ai microfoni di AS, Felipe Melo ricorda anche un “piccolo grande” rimpianto della sua carriera: non aver giocato al Real Madrid. Curiosa la motivazione, ma forse anche comprensibile, che il brasiliano ha dato relativamente a quel mancato passaggio in blancos. Era il 2010 e il centrocampista era senza dubbio tra i migliori nel suo ruolo ma… un fallo su Arjen Robben, rovinò tutto.

Felipe Melo: “Quel fallo a Robben mi è costato il Real Madrid”

Era il 2010 quando durante il Mondiale in Sudafrica, il Brasile si trovava ad affrontare l’Olanda e Felipe Melo commise un brutto intervento su Robben che gli costò, evidentemente, il cartellino rosso e il mancato passaggio al Real Madrid: “Aveva già concordato tutto”, ha spiegato il brasiliano. “Ma quel fallo… Ma vabbè, è accaduto e basta. Poi sono andato alla Juventus e al Galatasary e sono molto felice. Sono diventato il miglior centrocampista brasiliano del calcio turco, vincendo ogni trofeo. Otto in quattro anni, davvero incredibile. Certo, se avessi giocato col Real Madrid avrei potuto fare la storia, ma non sarei diventato l’idolo dei tifosi del Galatasary, un club che resterà sempre nel mio cuore”.

Mercato

E a proposito di carriera e, in questo caso di calciomercato, Felipe Melo si è divertito a dare anche una autovalutazione del suo cartellino paragonando le cifre passate a quelle attuali: “Non ho mai pensato di rimanere all’Almeria. Anche il club sapeva che sarei stato venduto”. E ancora: “Mi presero per un paio di milioni, la Fiorentina mi comprò per otto. Un anno dopo, la Juventus ne pagò 25. Se oggi avessi avuto 25 anni, qualche squadra avrebbe pagato 80 milioni per acquistarmi“, ha concluso senza dubbi il centrocampista attualmente al Palmeiras.