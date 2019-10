Fellaini, bordata al Manchester United: “Esonerano gli allenatori senza dar loro tempo. Con Mourinho…”

Marouane Fellaini, centrocampista belga attualmente allo Shandong Luneng in Cina, ha parlato al Sun riguardo al momento negativo del Manchester United. L’ex Red Devils se l’è presa con la dirigenza senza risparmiare pesanti critiche riguardo la gestione dei vari allenatori arrivati e mandati via, troppo presto.

CRITICHE – “Hanno preso David Moyes e non gli hanno dato tempo. Poi hanno chiamato Louis Van Gaal: gli hanno dato due anni e abbiamo cominciato a fare qualcosa di buono, ha vinto la coppa ma dopo lo hanno esonerato perché volevano vincere velocemente. Un allenatore come Van Gaal tatticamente forte e con un sacco di esperienza…l’hanno esonerato comunque. Ok, la seconda stagione è stata un po’ più difficile ma lui ci ha provato e ha fatto del suo meglio per la squadra”, ha detto il belga che poi su Mourinho, ultimo tecnico prima di Solslkaer: “Secondo me sono stati troppo precipitosi ad esonerare Mourinho perché un allenatore come lui ha bisogno di molti giocatori per attuare la propria filosofia. Voleva costruire la sua squadra ma dopo due anni e mezzo l’hanno cacciato per via dei risultati. Ecco dov’è il problema: devono trovare una soluzione insieme”, ha detto Fellaini.