Fellaini: “Fui vicino a Napoli e Milan. Nainggolan? Beve e fuma, ma chi non lo fa?…”

Marounane Fellaini, centrocampista dello Shandong Luneng, è stato intervistato dai microfoni di Sportweek. Il belga haraccontato alcuni retroscena che lo hanno visto vicino alla Serie A ma ha anche parlato del suo connazionale Nainggolan spesso criticato per i suoi eccessi fuori dal campo.

MERCATO – “Nel 2014 ho quasi firmato con il Napoli, avevo anche parlato con Benitez. Venivo dal mio primo anno col Manchester e non era stato il massimo. In quell’estate ho giocato un grande Mondiale con il Belgio e non sapevo se coi Red Devils sarei stato titolare. Ci ho pensato per davvero, poi ho riflettuto e ho capito che lo United era un grande club e la Premier una grande competizione. Volevo riprovarci”. Non solo Napoli però. Di recente Fellaini era stato accostato al Milan: “Il mio agente ha parlato col Milan. Io però conosco Mourinho molto bene, mi trovavo bene con lui e lui voleva che rimanessi allo United. È stato facile scegliere di restare ancora qualche mese”.

NINJA – Spazio anche al connazionale Radja Nainggolan e ai suoi eccessi. Fellaini prende una posizione netta: “Dicono sia un pazzo, ma è un pazzo nel senso buono. Lo criticano perché fuma, beve o si diverte però… chi non lo fa?”. Una lancia, e forse di più, in favore del Ninja che, adesso, per questi stessi eccessi si trova fuori dal progetto Inter di Antonio Conte.