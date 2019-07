Fenerbahce, il dopo Elmas può arrivare dalla Juventus

Il mercato di Juventus e Napoli continua a viaggiare su binari paralleli. Non solo il testa a testa per Mauro Icardi, ora spunta anche un intreccio che riguarda l’interessamento degli azzurri per il giovane e promettente Elmas, centrocampista turco del Fenerbahce classe 2000.

Il Napoli sta per chiudere l’operazione e allora il club di Istanbul è già al lavoro per trovare il sostituto, che potrebbe essere Sami Khedira.

Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’, sarebbe già arrivata alla Juventus una proposta per il centrocampista tedesco, che sembra destinato a lasciare l’Italia dopo quattro stagioni complici anche gli arrivi di Adrien Rabiot e Aron Ramsey.

Su Khedira c’è però anche l’interesse di alcune squadre della Mls.