Ferdinand: “Ronaldo ha ingannato il club. Nessuna cartolina di Natale a…”

L'ex difensore del Manchester United Rio Ferdinand ha detto la sua su Cristiano Ronaldo che ha rilasciato una intervista che ha fatto scandalo in Inghilterra. "In passato lo United - ha detto Ferdinand - ha sempre mandato via giocatori ingombranti come Van Nistelrooy, Keane, Beckham e Stam, dicendo che fossero più di una squadra di calcio, per motivi diversi. Con Ronaldo però il club non ha adottato la stessa linea. Rooney ha detto qualcosa su Ronaldo, e ne aveva tutto il diritto. Cristiano si è offeso e lo ha citato nella sua intervista. Non credo che si manderanno a vicenda cartoline di Natale. Per me la situazione è chiarissima: Cristiano Ronaldo, ha chiuso la sua storia d'amore con il Manchester United. Cristiano sa benissimo che se insulti l'allenatore che costruisce il progetto non si torna indietro, quindi ha ingannato la società e l'ha messa in una posizione in cui non è possibile tornare indietro. Non importa se qualcuno vuole mantenere Cristiano dopo quello che ha detto”, ha ammesso Ferdinando a Manchester Evening News.