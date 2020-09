Ferdinand si ‘autocelebra’ e poi esalta Cristiano Ronaldo: “101 gol in Nazionale. C’è chi non li fa in tutta la carriera…”

Cristiano Ronaldo ha toccato quota 101 gol col Portogallo. Numeri strastosferici per il portoghese che è diventato il secondo della storia a raggiungere quota 100 con la propria Nazionale dopo l’iraniano Ali Daei. Tra i tanti messaggi arrivato al fuoriclasse della Juventus, anche uno molto speciale da parte di Rio Ferdinand.

Ferdinand: il messaggio a CR7

La FIFA ha raccolto i messaggi dei grandi ex compagni di club e nazionale del numero 7 della Juventus. Tra questi c’è anche quello dell’ex Manchester United Rio Ferdinand, suo ex compagno ai tempi dei Red Devils. Un video anche ironico nel quale l’ex difensore, prima di fare i complimenti a Cristiano Ronaldo, si è anche autocelebrato: “Sono Rio, il tuo maestro, il tuo idolo e il tuo Messia. 101 gol per la Nazionale… Questo è pazzesco, tanti non riescono a farli neanche in tutta la loro carriera. E questo riguarda solo la Nazionale. Però conosco quanto lavori, quanta fame hai. Ora dritto al prossimo obiettivo, al prossimo record”.