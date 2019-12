Ferguson contro la Super Lega: “Pensata solamente per i soldi. Meglio il fascino della Champions…”

Una Super Lega fra le migliori squadre europee. Questa l’idea che circola già da un po’ di tempo nel mondo del calcio, con il progetto che, però, non ha ancora visto la luce. A schierarsi apertamente contro questa possibilità, a TyC Sports, è intervenuto l’ex allenatore del Manchester United Sir Alex Ferguson.

SUPER LEGA – “E’ un’idea che non mi piace, è pensata solamente per il denaro. Non sarebbe attraente per i club di Premier League, che in questo momento è il miglior campionato al mondo, con un significativo ritorno anche da un punto di vista economico. Il fascino di giocare in Champions, inoltre, è enorme, sia per i calciatori che per allenatori e tifosi”.