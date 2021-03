Ferguson racconta il calvario dopo l’emorragia cerebrale: “Non riuscivo a parlare. Temevo di non riuscire più a farlo”

Era il 2018 quando Sir Alex Ferguson aveva fatto tremare tutti per via di un’emorragia cerebrale che lo aveva colpito. Per l’ex manager del Manchester United si era temuto il peggio ma per fortuna, dopo l’intervento dei medici e un periodo di riabilitazione, lo scozzese era riuscito a rimettersi. Oggi, quel periodo buio della sua vita è solo un ricordo, un brutto ricordo che lo stesso ex allenatore ha voluto condividere in occasione del lancio del suo documentario Never Give In come riporta Manchester Evening News.

Il racconto di Ferguson

“Avevo perso la voce. Qualcosa di terrificante”, ha spiegato Ferguson negli attivi dopo l’emorragia cerebrale. “Non riuscivo a dire neppure una parola. Tutta la mia vita mi è passata davanti. Avevo paura di non poter ricordare piùù nulla della mia vita. Mi domandavo se avrei recuperato la memoria e se sarei riuscito a parlare di nuovo”. Per fortuna, però, l’ex manager del Manchester United alla fine è tornato a stare bene e lo ha fatto anche grazie all’aiuto e alle cure di un team di logopedisti che gli hanno permesso di ritrovare la parola.

Tra gli altri aspetti del documentario dedicato alla leggenda, anche tanti bei ricordi come i trionfi al Manchester United ed in particolare del suo primo: “Non riuscivo ad uscire dal parcheggio per via dei fan il giorno che abbiamo vinto il nostro primo titolo insieme”, ha raccontato Ferguson. “Penso che quel giorno avrebbero potuto nominarmi presidente”.