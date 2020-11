Ferlaino risponde a Cabrini: “Al Napoli Pessotto non avrebbe tentato il suicidio”

Negli scorsi giorni l’ex calciatore della Juventus Antonio Cabrini si era lasciato andare a delle dichiarazioni spiacevoli riguardo alla morte di Maradona: “Se avesse giocato nella Juventus non sarebbe morto a 60 anni”. Frase che ha subito fatto il giro del web e che è arrivata fino alle orecchie di Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, che ai microfoni di RaiNews24 ha risposto in maniera altrettanto forte e rumorosa: “A Cabrini rispondo: e quel giocatore della Juve che ha tentato di suicidarsi? Al Napoli non sarebbe mai successo”. Un botta e risposta che è destinato a fare ulteriore rumore in un momento in cui a farla da protagonista dovrebbero essere i ricordi di campo.