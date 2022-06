Fernando Santos: “Leao erede di CR7? Nessuno al mondo può sostituire Cristiano”

Rafael Leao è stato il grande protagonista dello scudetto del Milan. L'esterno portoghese ha sempre dimostrato il suo talento, ma in questa stagione la continuità è stato il fattore chiave per il suo salto di qualità. Grazie alla sua splendida annata, molti danno il giocatore rossonero come l'erede di Cristiano Ronaldo nel Portogallo. CR7, visti i suoi 37 anni, dovrà passare il testimone a qualcuno e Leao potrebbe essere il suo successore. Proprio su questo argomento, il ct del Portogallo Fernando Santos ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di Nations League contro la Repubblica Ceca. Queste le sue parole: