Fernando Torres, svelato il mistero: sarà testimonial per azienda di giocattoli

Lo spagnolo ha spiegato le sue parole dei giorni scorsi quando aveva detto che sarebbe tornato a giocare

L’ex attaccante di Atletico, Liverpool, Milan e Chelsea ha chiarito che non tornerà a giocare a calcio, bensì "giocherà" in un’altra squadra, quella di Juguettos, un negozio specializzato in giocattoli appunto. Fernando Torres ne sarà testimonial e lo ha precisato in un filmato social: "Che bello vedere tutto il vostro sostegno e affetto in questi giorni", ha detto l’ex attaccante in riferimento alla grande attesa che si era creata attorno a lui. "Per la giornata internazionale del gioco, sto facendo quello che piace di più a ogni bambino: giocare. E lo faccio in grande stile, con la mia famiglia e gli amici. E’ un grande giorno per tutti e voglio dimostrare quanto sia importante il gioco per la vita e soprattutto per i più piccoli. Non smettere mai di giocare. Grazie a Juguettos". Mister risolto dunque. Torres non torna ad indossare gli scarpini da gioco ma sarà protagonista in altro modo...