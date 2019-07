Ferrero a Palermo: “Bisogna riportare i rosanero dove meritano, esiste un bando e vedremo…”

Che Massimo Ferrero voglia occuparsi del Palermo ovviamente non è una novità, anzi si sta cercando seriamente di chiudere la trattativa per rilanciare il club. Sbarcato in Sicilia, ecco che cosa ha dichiarato (parole riprese da Sportmediaset.it): “Esiste un bando e chi avrà maggiore qualità, voglia, passione e serietà lo vincerà. Bisogna riportare questa città e questa squadra dove merita, d’altronde parliamo della quinta città d’Italia – ha continuato l’attuale patron della Sampdoria -. Presenterò il progetto al sindaco Orlando, ai tifosi del Palermo auguro che vinca il bando qualcuno che ama il calcio, che sa farlo e che vuole riportare in alto il Palermo. Ha bisogno anche di una squadra femminile, per questo sono qui”.

Sulla società blucerchiata: “Lavoro alla vendita”.