Ferrero annuncia: “Troppa politica, rinuncio al Palermo”

Non sarà Massimo Ferrero il prossimo presidente del Palermo. Dopo aver manifestato più volte il proprio interessamento nei confronti dei rosanero nei giorni scorsi, il patron della Sampdoria, come riportato dall’Ansa, si è tirato fuori dalla corsa verso il club siciliano.

POLITICA – “Non parteciperò al bando per il nuovo Palermo Calcio. Le condizioni proposte mi pare abbiano più un aspetto politico territoriale che calcistico e il sindaco Orlando sta svolgendo al meglio il suo ruolo di primo cittadino in questa direzione. Il mio interesse per il Palermo non è invece di tipo questo tipo: è passionale, manageriale e strutturale. Mio obiettivo era quello di dare alla squadra un ampio respiro sportivo nazionale, oltre che locale”.