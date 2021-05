Ferrero: “Con Ranieri ho accordo. Cessione Sampdoria? Costa tanto. Sul Palermo…”

Il presidente blucerchiato sui temi caldi del club ligure e non solo

BLUCERCHIATO - Sulla Sampdoria e sul futuro del club con il rinnovo di mister Ranieri e del ds Osti sempre all'ordine del giorno, Ferrero ha detto: "Ranieri è mio e ho già un accordo con lui, non è vero che se ne vuole andare. Abbiamo un ottimo rapporto. Osti? Penso di essere a buon punto e la firma potrebbe arrivare molto presto, già in settimana. E quella di Pecini seguirà. Prolungamento Quagliarella? È fatto, a breve lo annunceremo ufficialmente".

PALERMO - Un pensiero anche sul Palermo e sui rumors di una sua possibile acquisizione: "È una provocazione, ma non ho paura. Io sono il presidente della Sampdoria, quando il Palermo è fallito non me l’hanno dato. Ho perso il bando e ho fatto causa, vincendo il primo grado. Se compro il Palermo? Magari arrivo a tre squadre. Non dimentichiamoci che dall’anno prossimo faremo la seconda squadra", ha detto il Viperetta.