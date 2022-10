Ferrero, dopo la Sampdoria il Pescara? “Se bussa alla mia porta…”

"La mia presenza all'Adriatico è una semplice visita di cortesia perché sono molto amico del presidente Daniele Sebastiani - ha sottolineato Ferrero a Rete8 e agli altri media presenti - In passato abbiamo concluso anche alcune operazioni di mercato come quella per Torreira e l'ultima per il giovane Delle Monache. Sebastiani è una brava persona, seria ed appassionata. Capisce di calcio, mi ha invitato e sono venuto molto volentieri. Un mio coinvolgimento nel Pescara? Il Pescara e Sebastiani non hanno bisogno di niente. Siamo soltanto molto amici. Se bussa alla mia porta Ferrero apre".