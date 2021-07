Ferrero: “La mia Sampdoria si faccia ispirare dall’Italia. Su Vialli e Mancini…”

Il patron blucerchiato tra club e Nazionale

ISPIRAZIONE - "Come dicono gli esperti il calcio è una scienza inesatta, ma proprio per questo bisogna essere attenti per scegliere la scia giusta, come quella che sta lasciando la Nazionale. È proprio questo l'augurio di buon lavoro che mi sento di fare a mister D'Aversa, al suo staff, a tutti i miei calciatori. Credo in loro e nella volontà di ognuno di fare sempre di più", ha esordito Ferrero. E a spiegazione di queste affermazioni, il patron ha aggiunto: "Basiamoci sui dati reali: mister D'Aversa è un fuoriclasse e ha dei ragazzi che sono pronti a battersi per lui e per la maglia più bella del mondo. L'unione sarà la nostra forza. Obiettivi? La Nazionale non partiva favorita, anzi era reduce da una mancata qualificazione al Mondiale, e avete visto com'è finita. Non dico che possiamo vincere, ma farci ispirare dagli azzurri sì".