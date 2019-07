Ferrero, non solo il Palermo: contatti anche per il Livorno

Massimo Ferrero scatenato in queste ore. Mentre non è certo un mistero il suo interesse per il Palermo, l’attuale patron della Sampdoria avrebbe fatto un pensierino anche sul Livorno, club che milita attualmente in Serie B. Il Viperetta, stando a quanto raccolto da Il Secolo XIX, avrebbe contattato il presidente dei toscani Aldo Spinelli per sondare la possibilità di un possibile rilevamento societario.

CESSIONE SAMPDORIA – Nel frattempo, l’imprenditore romano resterebbbe in attesa delle offerte del gruppo rappresentato da Gianluca Vialli e di Aquilor per poi prendere una decisione definitiva sul futuro della Sampdoria. La sensazione, in ogni caso, è che Ferrero sia sempre più convinto di cedere la società blucerchiata.