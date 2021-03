Oggi è la Festa del Papà e anche la Serie A ha deciso, a modo suo, di omaggiare tutti i padri del mondo e, in questo caso, dei rispettivi tifosi. Chi ha scelto un’iniziativa speciale, chi, invece, ha condiviso alcuni scatti dei giocatori stessi in compagnia della famiglia. Scopriamo insieme come stanno festeggiando i club del massimo campionato nostrano…

Scheda 1 di 11