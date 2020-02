Festival Sanremo, si finge fidanzato di Diletta Leotta e prova a entrare in hotel

Stasera si alzerà il sipario sul Festiva di Sanremo e al debutto ci sarà la bella conduttrice di Dazn Diletta Leotta. Per la giornalista siciliana però un po’ di spavento. Secondo quanto riporta il portale Notizie.it, nell’hotel in cui alloggia Diletta Leotta si sarebbe presentato un uomo – che avrebbe dichiarato di essere il fidanzato della conduttrice. Provvidenziale è stato l’intervento della sicurezza che avrebbe subito fermato questo individuo che pare si trovava in stato confusionale. L’uomo avrebbe anche affermato di essere stato chiamato a condurre la seconda serata dello show. La conduttrice non avrebbe neanche incontrato l’uomo che, fortunatamente, sarebbe stato allontanato dalle forze dell’ordine.